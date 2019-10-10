'Nadira sokak ortasında dövülüp eve taşındı...'

Özbek gazeteci Fahrettin Tacımurat, AKP'li vekil Şirin Ünal’ın Ankara'daki evinde hayatını kaybeden 23 yaşındaki Nadira Kadirova’nın ölümündeki şüphelere ilişkin yeni iddialarda bulundu.

Özbek gazeteci Fahrettin Tacımurat, AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın Ankara'daki evinde, Ünal'a ait silahtan çıkan kurşunla hayatını kaybeden 23 yaşındaki Özbekistan vatandaşı Nadira Kadirova’nın ölümündeki şüphelere ilişkin yeni iddialarda bulundu.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Tacımurat, Nadira’nın dışarıda iki, üç kişi tarafından darp edildiğini ve ardından eve taşındığını öne sürdü.

Tacımurat, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Çok vahim şeyler söyleniyor. Nadira'nın ağlayarak ve koşarak villadan çıktığı ve arkasından yetişen iki, üç kişi tarafından sokak ortasında darp edildiği anlatıldı. İddiaya göre, Nadira kanlar içinde yere düştükten sonra içeriye taşımışlar. O yüzden daha ciddi bir araştırma yapılması gerekmektedir.”