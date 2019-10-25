ABD, Suriye'deki petrol bölgelerine asker göndereceğini açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'nin doğusundaki petrol yataklarını korumak üzere bölgeye askeri takviye yapacaklarını açıkladı.

ABD, Suriye'nin petrollerine göz diken açıklamalarına devam ediyor.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, şu ifade edelere yer verildi: "ABD ve ortaklarının IŞİD'e karşı elde ettiği en önemli kazanımlardan biri IŞİD'in önemli bir gelir elde ettiği Suriye'nin doğusunda petrol yatakları idi. Bu petrol yataklarının IŞİD veya diğer istikrar bozucu aktörlerin eline geçmesini engellemek için ABD olarak, DSG ortaklarımızla koordineli bir şekilde Suriye'nin kuzeydoğusundaki pozisyonumuzu ek askeri unsurlarla tahkim edeceğiz. IŞİD'in ortaya çıkmaması için gelir akışını durdurmamız gerekir."

Gün içinde ABD medyası Pentagon'un Deyr ez Zor'daki petrol yatakları bölgesine 30 tank ve bu araçlara bağlı askeri personel sevk edeceğini duyurdu.