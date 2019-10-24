Mazlum Kobani: ABD’nin burada kalması iyidir

Rudaw’da yayımlanan habere göre SDG Komutanı Mazlum Abdi (Kobani) ABD’den Ortadoğu’dan çekilmemesini istediklerini, Trump’ın da bunu teyit ettiğini söyledi. Abdi, ‘ABD’nin burada kalması iyidir ve bir denge oluşturacaktır’ dedi. Abdi Rusya ile Türkiye arasındaki mutabakattaki maddeler üzerine taleplerini Rusya'ya ileteceklerini söyledi.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Malum Abdi (Kobani) ABD’den Ortadoğu’dan çekilmesini durdurmasını istediklerini, ABD Başkanı Trump’ın da bu konuda kendilerini teyit ettiğini söyledi.

Abdi “ABD’nin burada kalması iyidir ve bir denge oluşturacaktır” dedi. Abdi Rusya ile Türkiye arasındaki mutabakatı ise olduğu gibi kabul etmediklerini, halen müzakere ettiklerini söyledi.

Barzani’ye yakınlığıyla bilinen Rudaw’da yer alan habere göre, Abdi bugün düzenlediği basın toplantısında ABD’nin Türkiye’nin harekatını durdurması için ekonomik yaptırımlar dışında “askeri duruş sergilememesi”ni eleştirerek “ABD’nin güçlerini geri çekmesi bu felakete zemin hazırladı ve sorumluluklarını yerine getirmedi” dedi.

'ABD ORTADOĞU'NUN GERÇEĞİ'

Abdi şöyle devam etti: “Biz bunları kendilerine de söyledik ama ABD Ortadoğu’nun bir gerçeğidir ve hala bölgede güçleri bulunuyor. Ve biz hala IŞİD’e karşı ortak mücadeleye devam ediyoruz, edeceğiz. Biz Suriye sorununun uluslararası bir sorun olduğuna inanıyoruz ki nitekim birçok uluslararası devlet şu an sorunun bir tarafı olmuş durumda. Bizce bu güçler arasında bir dengenin sağlanması ile sorun çözülebilecek. Bir taraf tek başına çözümü dayatmış olsa bu çözüm sadece bir tarafın çıkarına göre olacaktı. Bu nedenle ABD’nin burada kalması iyidir ve bir denge oluşturacaktır. Biz de ABD’lilerin çekilmelerini durdurmalarını istedik. Başkan Trump da bu konuda bizi teyid etti.”

Rusya ile ABD’nin birlikte bölgede olmasının yeni bir sorun anlamına gelip gelmeyeceği sorulan Abdi “Bu onların kendi sorunu, kendi aralarında çözebilirler” diye yanıt verdi.

'RUSYA-TÜRKİYE MUTABAKATI HAKKINDA TALEPLERİMİZİ SUNACAĞIZ'

Abdi Rusya ile Türkiye arasındaki mutabakatın maddeleri hakkında Rus yetkililere taleplerini ileteceklerini söyledi.

Abdi “Türk devleti ile Rusya arasında imzalanan mutabakat maddelerinin birçoğu halkımızın çıkarlarına göre değil. Mutabakattan önce bizim görüşümüz alınmadı ve biz bir taraf olmadık. Bu nedenle mutabakatın bazı maddeleri hakkında görüşlerimizi dile getirdik ve bu maddelerin tartışılması gerektiğini aktardık. Bu yüzden biz Rusya’nın çabalarını olumlu buluyoruz ama bu anlaşma hakkında bizim de görüşlerimiz var. önümüzdeki günlerde Rus yetkililerle görüşeceğiz, görüşlerimizi ileteceğiz ve değiştirilmesini istediğimiz maddeler hakkında taleplerimizi sunacağız” dedi.

Abdi Rusya ve Suriye ile yapılan anlaşmalarınsa kendilerinin silahsızlandırılması anlamına gelmediğini söyledi.

BARZANİ'YE VE KYB'YE TEŞEKKÜR

“Operasyon ve savaşın durması için çağrıda bulunan tüm Kürt güçlerine” teşekkür eden Abdi, “Özellikle de Güney Kürdistan yönetimi ile Başkan Barzani’ye Kürdistan Demokrat Partisi ile Kürdistan Yurtseverler Birliği’ne tavırlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.