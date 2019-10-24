DSM Başkanı İlham Ahmed ABD Kongresi’ne konuştu: ABD’ye güveniyorduk...

Demokratik Suriye Meclisi Yürütme Kurulu Başkanı İlham Ahmed, ABD Kongresi’nde Suriye'deki gelişmelere ilişkin konuşma yaptı.

Demokratik Suriye Meclisi Yürütme Kurulu Başkanı İlham Ahmed, ABD Kongresi'ne konuştu.

İlham Ahmed, ABD Kongresi’nde Türkiye’nin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte yaptığı harekata ilişkin, “Türkiye ve desteklediği gruplar yasaklı silahlar kullandı. Savaş suçları için uluslararası gözlemciler bölgeye gönderilmeli” dedi.

Ahmed, "Dünya ve ABD’nin geleceğini tehlikeye atacak bir durum yaşanıyor. New York saldırısını gerçekleştiren kişi bizim elimizde tutuklu. ABD IŞİD’in bitirilmesinin ardından Suriye krizinin barışçıl yollarının bulunması ve bölgenin saldırılara karşı korunması sözünü verdiğini" belirtti.

'ABD'YE GÜVENİYORDUK'

ABD'nin Türkiye'nin Afrin’e dönük harekatı nedeniyle bölgede askerleri bulunmadığı için duruma müdahil olamayacağını söyleyen Ahmed, "Askerlerinin bulunduğu bölgelere dönük saldırılara müsaade etmeyeceklerini söyledi. Bu temelde ABD’ye güveniyorduk. Türk devletinin, Kuzey ve Doğu Suriye’ye dönük işgal saldırılarına karşı ABD güçlerinin bulunduğu alanları saldırılara karşı koruyacağına inanıyorduk. ABD’nin bölgenin hava sahasını uçuşa yasaklayacağını umuyorduk. Bölgelerimize dönük bir saldırının gerçekleşmemesi için güvenli bölge anlaşmasını kabul ettik. Bu temelde sınır hattındaki güçlerimizi çektik ve ABD ile ortak devriyeler atmaya başladık. Ancak ABD Başkanı Donald Trump ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında varılan anlaşma çerçevesinde Türkiye’nin bölgelerimize saldıracağını anladık” açıklamasında bulundu.