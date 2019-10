ABD ile görüşmeden anlaşma çıktı: 120 saatlik ateşkes

ABD'li heyetle Beştepe'deki toplantıda ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığı belirtiliyor.

Middle East Eye'ın Türk kaynaklara dayandırdığı haberine göre Türkiye Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik harekatı 120 saatliğine durduracak. Bu süre zarfında SDG'nin "güvenli bölge" olarak tanımlanan bölgeyi boşaltması öngörülüyor.

ABD Başkanı Trump, Twitter'dan paylaştığı mesajla Erdoğan'a teşekkür etti. Trump "Türkiye'den harika haberler geldi. Pence ve Pompeo birazdan basın toplantısı yapacak. Teşekkürler Erdoğan. Milyonlarca hayat kurtulacak" dedi.

Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2019

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde açıklama yapıyor. Pence "Bir hafta önce Türk güçleri Suriye'ye girdi. Bugün gururla belirtmeliyim ki, Başkan Trump'ın güçlü liderliği sayesinde, Erdoğan ile olan güçlü ilişkileri sayesinde. Suriye'de ateşkes için anlaşmıştır" dedi.

Pence şunları söyledi:

"120 saat boyunca ABD YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesini sağlayacak. Bu bittikten sonra Türkiye bölgeden kalıcı olarak çekilmeyi kabul ediyor. ABD ile Türkiye birlikte çalışacak."

"Türkiye'nin kalıcı olarak geri çekilmesi gerçekleştikten sonra yaptırımlar geri çekilecek."

"YPG'nin güvenli bölgeden geri çekilmesi konusunda kolaylaştırıcılık rolümüzü uygulayacağız."

Pompeo ise şunları kaydetti:

Görüşmelerde şunu da ele aldık. Kötü muameleler konusunda görüşmelerin başlatılması için karar aldık. Amerikalıların yüz milyonlarca doların hıristiyana, Yezidilere IŞİD'in verdiği zarar konusunda yeniden yapılandırma için desteğimizi sağlayacağız.