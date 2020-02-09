Pegasus'tan 'Hasarsız teslim aldım' denemesi

Pegasus Hava Yolları, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan kazadan günler sonra, bir yolcuya kaza yerinden toplanan kırık telefonunu teslim etmek istedi: 'Hasarsız teslim aldım' belgesi imzalatarak!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş sırasında pistte kaza geçiren uçaktaki yolcuların bir kısmı bazı eşyalarının kayıp olduğunu bildirmişlerdi.

Bulunan eşyaları Aras Kargo üzerinden yollayan Pegasus, yolladığı eşyalarla birlikte yolcuların imzalaması için eşyaların hasarsız teslim edildiğine dair bir de belge gönderdi. Bir yolcuya kayıp telefonu getirildiğinde, yolcuların eşyaları hasarsız teslim aldıklarını beyan etmeden eşyalarının kendilerine verilmeyeceği söylendi.

soL'a konuşan yolcu telefonunu kaybettikten sonra kendisinin Pegasus tarafından arandığını ve telefonunun Aras Kargo üzerinden iletileceğinin söylendiğini aktardı. Telefon kendisine ulaştırıldığındaysa telefonunu hasarsız aldığına dair bir belge imzalamadığı takdirde kendisine verilmeyeceğinin söylendiğini, duruma itiraz ettiğini ve bastırması üzerine söz konusu belgeyi imzalamadan sadece kargo teslim formunu imzalayarak telefonunu aldığını anlattı. Telefonunu teslim alan yolcu, telefonu açmaya çalıştığında cihazın hasar görmüş olduğunu ve açılmadığını fark etti ve bunu Pegasus'a bildirdi. Konuya dair görüştüğü Pegasus yetkilisiyse yolcuya "yeni telefon almasını ve faturasını Pegasus'a yollamasını" söyledi ancak sürecin nasıl işleyeceğine dair bir detay vermedi.

Kargo firması hasarlı ürünü bu belge imzalanmadan teslim etmeyi reddetti.

HASTANEDEKİ YOLCUYA DA BELGE İMZALATMAYA ÇALIŞTILAR

Telefonunu kaybeden bir başka yolcuya Pegasus firmasının aynı belgeyi kazazede yolcu hastanedeyken imzalatmaya çalıştığı öğrenildi. Pegasus'un yolladığı kargonun görevlisi hastanedeki yolcuya da eşyalarının hasarsız olduğunu beyan etmediği takdirde telefonunu geri yollayacağını söylemişti.