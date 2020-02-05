Sabiha Gökçen havalimanında uçak kazası: Uçak 3 parçaya ayrıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir-İstanbul uçuşunu yapan uçak pistten çıktı. Ağır hasar meydana gelen uçak 3 parçaya ayrıldı. Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Yaralılar var.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı.

Pegasus Havayolları'na ait İzmir-İstanbul seferini yapan uçak parçalara ayrıldı. Yolcuların tahliye edildiği belirtilirken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ağır hasar meydana gelen uçak 3 parçaya ayrıldı. Olay sırasında uçağın motor kısmında yangın meydana geldi. Havalimanı uçuşlara kapatıldı.

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, 177 yolcunun bulunduğu uçakta can kaybı olmadığını açıkladı. Yaralıların sayısına ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor. Koltuklar arasında sıkışan yaralılar olduğu bildiriliyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sabiha Gökçen Havalimanı’da yolcu uçağının pistten çıkmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

YOLCULARIN TAHLİYESİ SÜRÜYOR

Ulaştırma Bakanı Turhan, uçakta 6 mürettebat ve 177 yolcu bulunduğunu açıkladı. Can kaybı olmadığını belirten Turhan, yaralıların tahliyesinin sürdüğünü söyledi. Uçağın pilotlarıyla herhangi bir irtibat kurulamadığı da gelen bilgiler arasında.