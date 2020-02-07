Pegasus, CNN Türk'e kazayı yorumlayan eski savaş pilotunu işten çıkardı!

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasının CNN Türk ekranlarında yorumlayan eski savaş pilotu Bahadır Altan, Pegasus tarafından işten çıkarıldı.

Pegasus Havayolları'nda eğitmen ve kontrol hocası olarak çalışan Bahadır Altan, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki kaza sonrası olayı yorumlamış, AKP'nin projelerine tepki göstermişti.

Pegasus'un bu olayın ardından Altan'ı işten çıkardığı öğrenildi..

Altan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Freni patlamış kamyon düzeni suçluyu buldu! Pegasus iş akdimi fesh etti. Hakikatı gizlemeye gücünüz yetmez. Ne vız gelen tehditleriniz, ne işten atmalarınız bizi susturamaz. Bu ülkeyi uçurumunuza teslim etmeyeceğiz" dedi.