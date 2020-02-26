Muzaffer İlhan Erdost sonsuzluğa uğurlandı

Sol Yayınları'nın kurucusu, yazar Muzaffer İlhan Erdost, Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen törenin ardından sonsuzluğa uğurlandı.

Sol Yayınları'nın kurucusu, yazar Muzaffer İlhan Erdost'un cenazesi Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Erdost'u uğurlamak için çok sayıda sosyalist ve aydın da cenazeye katıldı.

Erdost dün 88 yaşında lösemiye bağlı nedenlerle yaşamını yitirmişti.

'YAN YANA VE OMUZ OMUZA...'

Cenazede İlhan Erdost'un kızı Alaz Erdost, yayıncı Remzi İnanç, Mustafa Gazalcı ve Mustafa Balbay bir konuşma yaptı.

Muzaffer İlhan Erdost'un kardeşi İlhan Erdost'un kızı Alaz Erdost, "Hiç böyle olacağını tahmin etmemiştim. Bir anda gideceğini. Doktorlar amcamı kaybettiğimizi söyledi. Suları (Muzaffer Erdost'un kızı), ablam ve ben yalnızız. Bir süre sonra 'Peki şimdi ne yapacağız?' diye sordum. 'Aile büyüğünüz kimse onu arayın' dediler. Bizim aile büyüğümüz içeride yatıyor. Bizim büyüğümüz o. Başımız sıkıştığında yanına koştuğumuz, bir sorunumuz olduğunda cevap bulduğumuz babamız. Bizi sözcük sözcük seven, satır satır düşünen, kıyamayan, kardeşim diye diye giden amcamızı, bugün oğlunun ve eşinin yanına yatırdık. Eğer varsa böyle bir ihtimal kardeşine de kavuştun, çok sevdiğin arkadaşlarına da" dedi.

Alaz Erdost, amcasının babasına yazdığı şiire atfen konuşmasına şöyle devam etti:

"Ve biz duruyoruz bugün tabutun önünde. Biz ikimiz iki kardeş, ablam ve ben. Yan yana ve omuz omuza. Bize bıraktığınız onurlu soyadıyla başımız dik. Babamızı yatırdığımız Karşıyaka'da tam da istediğin gibi. Gözlerinden öpüyorum amcacığım."