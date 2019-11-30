HSK inceleme başlattı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu öldürülmeden önce 23 kez suç duyurusunda bulunan Ayşe Tuba Arslan'ın ölümündeki ihmal iddialarıyla ilgili inceleme başlattı.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde eski kocası tarafından öldürülen Ayşe Tuba Arslan hakkında, Cumhuriyet Savcılığı'nın açıklaması eşliğinde bir duyuru yaptı.

HSK öldürülmeden önce 23 kez suç duyurusunda bulunan Ayşe Tuba Arslan'ın ölümündeki ihmal iddialarıyla ilgili inceleme başlattı.

Yılmaz’ın duyurusunda, “Boşandığı eşi tarafından öldürülen Ayşe Tuba Arslan ilgili soruşturmaları yürüten Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının basın açıklamasında tüm ayrıntılar kamuoyu ile paylaşılmıştır.

HSK olarak söz konusu hususun incelenmesi için gerekli izin verilmiş, inceleme sonucunda ihmali görülen kamu görevlileri hakkında gereğine tevessül olunacağı ve sonucun yine kamuoyu ile paylaşılacağı hususu saygı ile duyurulur” denildi.