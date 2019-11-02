Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: Ekim ayında en az 36 kadın öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2019 Ekim ayı raporunu açıkladı. Rapora göre, Ekim ayında en az 36 kadın öldürüldü. Raporda 'Cinsel şiddet ve çocuk istismarı' devam ediyor denildi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP), ekim ayında 36 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Platformun 2019 ekim ayı kadına yönelik şiddet raporuna göre 17 kadının neden öldürüldüğünün tespit edilemediğine dikkat çekilerek “5 kadın ekonomik bahaneyle, 6’sı boşanmak istemesi, barışma isteğini reddetmesi, telefona cevap vermemesi gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü. Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp, şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor” denildi.

Ekim ayında öldürülen 36 kadının 14’ünün kimler tarafından öldürüldüğünün tespit edilemedi. Raporda “Cinsel şiddet ve çocuk istismarı” devam ediyor denildi.

6284 ETKİN UYGULANSAYDI…

Şiddet uygulayanlara uzaklaştırma, yakın koruma gibi birçok tedbiri düzenleyen ve kadın örgütlerinin mücadelesi sonucu yürürlüğe giren 6284 sayılı Kanun'un etkin uygulandığı takdirde kadınları koruduğu belirtilen raporda “6284 etkin kullanılmadığı için Eskişehir’de yaşayan 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan evine giderken 6 ay önce boşandığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Yalçın Özalpay tarafından satırlı saldırıya uğradı, yaşam mücadelesi veriyor” hatırlatması yapıldı. Raporda çocuğa yönelik istismarın da devam ettiği belirtildi.

İllere göre Ekim ayının kadın cinayetleri verileri ise şöyle:

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