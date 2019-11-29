Eşi tarafından öldürülen kadın 23 kez suç duyurusunda bulunmuş

Eskişehir'de boşandığı eşi tarafından öldürülen Ayşe Tuba Arslan'ın 23 kez suç duyurusunda bulunduğu, son başvurusunda Eskişehir 2. Aile Mahkemesi’ne, 'Başvurmadığım hukuki işlem kalmadı. Bu şahıstan ölüm tehdidi alıyorum. Benim ölümüm gerçekleşince mi bana yardım edeceksiniz?' diye dilekçe yazdığı ortaya çıktı.

Eskişehir'de boşandığı eşinin satırlı saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 44 gün sonra yaşamını yitiren Ayşe Tuba Arslan'ın şiddet gördüğü eşi hakkında 23 kez suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, iki çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan, öldürülmeden 2,5 ay önce Eskişehir 2. Aile Mahkemesi’ne yaptığı başvuruda, "Defalarca şikâyet etmeme rağmen hiçbir sonuç alamadım, başvurmadığım hukuki işlem kalmadı. Bu şahıstan ölüm tehdidi alıyorum. Benim ölümüm gerçekleşince mi bana yardım edeceksiniz? Çok mağdurum" dedi.

DELİL YETERSİZLİĞİNDEN TAKİPSİZLİK VERİLDİ

45 yaşındaki Arslan, ölmeden son bir yıl içinde eşi hakkında 23 kez suç duyurusunda bulundu. Tedbir kararları alınmasına rağmen ölüm tehditleri almaya devam etti. 10 suç duyurusundan 5’i "delil yetersizliği gerekçesiyle" takipsizlikle sonuçlandı. Saldırgan kanunun emrettiği zorlayıcı hapis cezasına 1 gün bile çarptırılmadı. Açılan 5 davadan ise sonuç çıkmadı.

'ÖLÜMÜM GERÇEKLEŞİNCE Mİ YARDIM EDECEKSİNİZ?'

Arslan’ın son başvurusu 5 Temmuz 2019’da oldu. Eskişehir 2. Aile Mahkemesi’ne başvuran Arslan'ın, dilekçesinde şunlar yer alıyordu:

"Boşanmış olduğum eski eşimden hâlâ şiddet, ağzı alınmayacak hakaretler... Yalçın Özalpay tarafından üzerime bir sürü borç bırakılmıştır. Maaşıma icra gelmiştir. Şu an kendisi oturmakda olduğu evdeki mobilyaları bana ödetmektedir. Ben şu an maddi manevi çok zor durumdayım, çalışamıyorum. Defalarca şikâyet etmeme rağmen hiçbir sonuç alamadım, uzaklaştırmam olduğu halde. Benim bu, Yalçın Özalpay isimli şahısla ilgili başvurmadığım hukuki işlem kalmadı. Bu şahıstan ölüm tehdidi alıyorum. Benim ölümüm gerçekleşince mi bana yardım edeceksiniz? Ben çok mağdurum.”

AKP VE MHP ÖNERGEYİ REDDETTİ

Konuyu Meclis Genel Kurulu’nda gündeme getiren CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, kadınları koruma sisteminin eksiklerinin belirlenmesi için verdiği Meclis araştırma önergesine destek istedi. Genel kuruldaki konuşmasında Arslan’ın fotoğrafını gösteren Çakırözer, “Ölümleri gerçekleşince mi yardım edeceğiz onlara? Toprağın altına koyunca mı koruyacağız onları? Ölmelerini beklemeyeceksek gelin bir komisyon kuralım, bu vahşete birlikte dur diyelim. Başka Ayşe’leri, Emine’leri, Güledaları, Şule’leri ölümden kurtaracak somut, uygulanabilir, acil önlemleri birlikte alalım; kadınları yaşatalım” dedi.

CHP’nin önergesi AKP ve MHP oyları ile reddedildi.