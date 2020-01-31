AFAD Başkanı: En doğru yardım nakittir

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili yardım kampanyasındaki bağışın 81 milyonu geçtiğini söyledi. Güllüoğlu 'En doğru yardım türü nakdi yardımdır' dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Mehmet Güllüoğlu, deprem sonrası çalışmalarla ilgili açıklamada bulundu.

Güllüoğlu, gelen yardımların vatandaşlara dağıtımının sürdüğünü söylerken, "Elazığ'daki afetzedelere en doğru yardım türü nakdi yardımdır" dedi.

Güllüoğlu, konteyner kent kurulmasıyla ilgili de belirlenen alanda alt yapı çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Güllüoğlu, şöyle devam etti:

"Konteynerlerin sevki başladı, hedefimiz çalışmaları iki hafta içerisinde bitirmek. Konteyner alanların önemli kısmı altına zemin hazırlamak. Önümüzdeki iki hafta içerisinde altyapı çalışmalarını tamamlamayı planlıyoruz. Çadır, okul, spor salonu gibi geçici barınma alanları bu süreçte hizmet vermeye devam edecek. İlk başta bin konteyner, sonra ihtiyaca göre bin konteyner, Sivrice için de 200 konteyner planlamamız var."

AFAD'ın başlattığı yardım kampanyasını anımsatan Güllüoğlu, kampanyanın "şeffaf" şekilde yürütüldüğünü, hem AFAD hem de bir televizyon kanalındaki kampanyaya 81 milyon liranın üzerinde bağış geldiğini söyledi.