Yanan orman alanlarındaki 'ürünlerin' kimlere satıldığı belli oldu

Tarım-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, bir süre önce çeşitli şehirlerde yanan orman alanlarının ürünlerinin, tam anlamıyla ‘yangından mal kaçırır gibi’, çok düşük bedelle çok uluslu şirketlere verildiğini söyledi.

Tarım-İş Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş, TV5'ten Müyesser Anik’e açıklamalarda bulundu.

Durmuş, son 5 yılda orman alanlarının yüzde 30’unun ranta devredildiğini belirterek, şöyle konuştu:

“Yangınlardan hemen sonra dendi ki, ‘Yanan alanlardan yaklaşık 20 milyon metreküp ürün çıkacak. Onun için yangın olmayan bölgelerde üretimin durdurulması gerekir; çünkü o bölgelerde de tekrar üretim yapılması büyük bir yıkımdır. En azından buradaki ürün ihtiyacı fazlasıyla karşılayacak. Üretim dursun.’ Önce genel müdürlük açıklama yaptı, ‘Bütün bölgelerde olağan üretimler durduruldu, yanık alanda olağanüstü üretim yapılacak.’ dendi ve bir hafta sonra vazgeçtiler. Vahşice üretim devam ediyor. Neden devam ediyor? O çok uluslu şirketler, yurtdışında hammadde bulmakta ciddi sıkıntı yaşıyor. Türkiye, ucuz cennet. Özellikle de Türk Lirası’nın dolar karşısında değer kaybetmesiyle, çok uluslu şirketler yurtdışında hammadde bulamadığı için Türkiye’den alıyor ve bu nedenle bir vahşet yaşandı. Tam ‘yangından mal kaçırma’ dediğimiz deyimle, çok düşük bedelle çok uluslu şirketlere verildi. Küçük esnafın, küçük ölçekli üreticinin ve sanayicinin ihalelere girmesi engellendi. Nasıl engellendi? Yasal olarak ‘Sen giremezsin’ demediler; ama biz ihaleye ürünü çıkarırken ‘parti’ deriz. Partinin miktarını çok yüksek tuttular. 50 bin, 100 bin metreküp. İkili satış. Buna sıradan insanlar giremez. Yani Türkiye’nin normal sanayicileri, ben Ankara’da yaşıyorum, Siteler’dir kereste ticareti yapan, Siteler’de hiçbir esnaf, o ihalaye giremedi. Kim girdi? Çok uluslu 5 tane şirket. Kaça aldı? 60 liradan. Bugün en düşük odunun tonu 1200 lira, 1300 lira. Orada birinci sınıf içinde ürün olan ağacı, tomruğu, keresteyi 60 liradan aldılar. Utanmadan 1 lira artırdılar, 1 lira. 61 liradan, 62 liradan. 100 lira muhammen bedelle ihaleye çıkıyor, 101 liradan alıyor.”