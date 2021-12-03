Emekliler hayat pahalılığına karşı bir araya geliyor.

Tüm Emekliler Dayanışma Ağı'nın (TEDA) üyesi emekliler, "Gecekondularda, apartmanlarda, sokaklarda, mahallelerde, parklarda, her yerde bir araya geliyoruz. Hayat pahalılığına karşı sesimiz olacak TEDA'ya sen de katıl!" açıklaması yaptı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Emekliler hayat pahalılığına karşı ayağa kalkıyor!

Bedelini, maaşlarımızdan kesilen primlerle peşin ödediğimiz, emeklilikte insanca yaşama hakkımız gasp ediliyor.

Emekli aylıkları, hayat pahalılığı karşısında buharlaşıyor. Dün satın aldığımızı bugün alamıyoruz.

Gıda, doğalgaz, elektrik ilaç gibi yaşamsal gereksinimlerimizi karşılayamaz olduk.

Fiyatlar kanatlanmış uçarken, aylıklarımızı yine yüzde sekiz-sekizbuçuk arttırmaktan söz ediyorlar. Yüzde sekizbucukluk artışın emekli ile dalga geçmekten öte anlamı yoktur.

Hiçbir güç bize, soğukta, karanlıkta, aç susuz yaşamayı kabul ettiremez.

GEÇİNEMİYORUZ, YAŞAMAK İÇİN SESİMİZİ YÜKSELTİYORUZ

Gecekondularda, apartmanlarda, sokaklarda, mahallelerde, parklarda, her yerde bir araya geliyoruz.

TÜM EMEKLİLER DAYANIŞMA AĞI'nı yurdun her köşesinde ilmek ilmek örüyoruz.

TÜM EMEKLİLER DAYANIŞMA AĞI (TEDA), HAYAT PAHALILIĞINA KARŞI SESİMİZ OLACAK.

SEN DE TEDA'YA KATIL.

İletişim bilgileri: 0506 318 39 16

[email protected] gmail.com