Sağlık emekçileri iş yavaşlattı, pazartesi günü iş bırakacaklarını yineledi

Doktorlara maaş artışlarına ilişkin düzenleme Meclis'te siyasi partilerin ortak önergesi ile kabul edilmiş, bu kapsamda, pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira zam uygulanacağı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tatarından dillendirilmişti.

Ancak duyurulan hekim zammı haberlerine ilişkin açıklama yapan sağlık emekçileri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yalnız hekimlere yapılacağı duyurulan zam 'müjdesi'ne tepki göstermiş, sendikalar ise bu duruma iş yavaşlatma ve iş bırakma eylemleriyle karşılık vereceklerini ifade etmişlerdi.

Açıklama yapan sendikalar arasında bulunan SES (Sağlık Emekçileri Sendikası) ve Türk Sağlık Sen bugün yaptıkları eylemlerle ilk tepkilerini gösterdiler.

SES tarafından dün yapılacağı açıklanan 11:00-13:30 saatleri arasında iş yavaşlatma eylemi bugün sendika üyeleri tarafından yapıldı. İş yavaşlatarak ve alkışlar eşliğinde yapılan eylemde, “Sefalete teslim olmayacağız” ve “Köle değil, emekçiyiz” sloganları atılırken TBMM de göreve çağrıldı.

SES Eş Genel Başkanı Selma Atabey tarafından Twitter’da yapılan paylaşımda “Aylardır Covid-19 ile mücadelede canla başla çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Emeğimizin karşılığını almak ve insanca yaşamak için adaletsiz olan performans ve ek ödemenin kaldırılarak yoksulluk sınırının üstünde ücret istiyoruz” dedi.

Gözlerimiz ve kulağımız bu gün tüm sağlık emekçileri için mecliste grubu bulunan partilere verdiğimiz önerge hakkında TBMM'de verilecek kararda

Bekliyoruz...#TorbadaFiyaskoistemiyoruz#TBMMgöreve#SağlıkEkipİsidir #SağlıkcıİsBırakıyor pic.twitter.com/pzgaG1LLD3 — Selma Atabey (@atabey_selma) December 3, 2021

Öte yandan SES, TBMM’ye bir Kanun Teklifi sunarak, “Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının da ücretlerinin iyileştirilmesini” talep etti.

Türk Sağlık Sen ise dün yaptığı açıklamada sadece hekimlerle sınırlı tutulan zamma tepki göstermiş ve bu sabah işe 1 saat geç başlayacaklarını bildirmişti.

Türkiye’nin dört bir yanında işe 1 saat geç başlayıp alkışlarla görev yerine giden tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Genel Başkanımız Sayın @OnderKahveci dediği gibi: Birlikte mücadele edeceğiz, birlikte kazanacağız.

İşe Bir Saat Geç Başlama-1 pic.twitter.com/TqCjpM5OrB — Türk Sağlık-Sen (@turksagliksengm) December 3, 2021

Sendika üyeleri tarafından yapılan eylemde, sendika üyesi sağlıkçılar, işlerine 1 saat geç gittiler.

Her iki sendika da dün yaptıkları açıklamada pazartesi günü uyarı amaçlı iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurmuştu.