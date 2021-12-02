Sağlık emekçileri iş bırakıyor

Doktorlara maaş artışlarına ilişkin düzenleme Meclis'te siyasi partilerin ortak önergesi ile kabul edildi. Bu kapsamda, pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira zam uygulanacak.

Bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada sadece hekim kadrolarının maaşlarında artış olacağı belirtildi, bu haber tüm sağlıkçılara 'müjde’ olarak sunuldu.

Duruma tepki gösteren Genel Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur ise yaptığı açıklamada, TBMM’de bugün kabul edilen ve ‘büyük müjde’ olarak duyurulan, hekim maaşlarına zam haberinin gerçeği yansıtmadığını, daha önceden yapılan "sabit ödeme'nin", genel bütçeye aktarıldığını, gerçekte çalışırken alınan hekimlerin ücretinde bir artış olmadığını, ancak yapılan düzenlemenin kamuoyuna yansıtıldığı haliyle sağlıkçılar arasında büyük huzursuzluk yarattığını açıkladı.

Uğur, yaptığı açıklamada “Tüm sağlık çalışanlarının açlık sınırında bir ücrete mahkum edilmesi insafsız bir uygulamadır” ifadelerini kullandı.

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) ise konuya dair yaptığı açıklamada sağlık emekçileri arasındaki iş barışını bozan yasayı kabulş etmediklerini ve taleplerini güçlü bir şekilde dillendirmek için iş yavaşlatma ve ardından iş bırakma eylemi gerçekleştireceklerini paylaştı.

SES tarafından yapılan açıklamada “3 Aralık 2021 Cuma günü saat 11:00-13:30 saatleri arası iş yavaşlatma eylemi yapılarak kurumlarımızın önlerinde, bahçelerinde bir araya gelip sözümüzü hep birlikte kuruyoruz. 6 Aralık 2021 Pazartesi günü ise uyarı amaçlı iş bırakma eylemi gerçekleştiriyoruz” denildi.

Alkış değil, hakkımız olanı istiyoruz dedik ,vermediniz!!!!!

Şimdi verilmeyen hakkımızı olacagiz diyoruz !!!!#SağlıkEkipİsidir #SağlıkcıİsBırakıyor pic.twitter.com/os8gdhmfIw — Selma Atabey (@atabey_selma) December 2, 2021

Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise yaptığı açıklamada, yarın tüm Türkiye’de işe 1 saat geç başlayacaklarını, pazartesi ise tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında iş bırakacaklarını duyurdu.

İş bırakacaklarını duyuran bir diğer sendika olan Sağlık-Sen ise Genel Başkan Semih Durmuş tarafından yapılan açıklama ile sağlık çalışanlarının haklarını savunmak için tüm Türkiye'de iki gün iş bırakacaklarını açıkladı.

Öte yandan, çok sayıda sağlıkçının Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda ‘iş bırakma’ tweetleri paylaştığı görüldü.