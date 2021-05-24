Sağlık emekçilerinden ek ödeme tepkisi: Neredeyse iki katını müteahhitlere veriyorsunuz

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "tavandan ek ödeme müjdesi" açıklamasına tepki gösterdi.

2020 yılında 13 şehir hastanesine toplam 728 milyon 239 bin 54 lira ödeme yapıldığı belirtilen açıklamada, "Sağlık hizmetleri ekip işidir, kırıntı değil emekliliğe esas yoksulluk sınırının üstünde temel ücret zammı istiyoruz" denildi.

'Sağlık emekçisine verdiğiniz ücretin yaklaşık 2 katı'

"4 ay süreyle tavandan ek ödeme müjdesinin" hakkaniyetsiz olduğunu söyleyen sağlıkçılar, "550 binin üzerindeki sağlık emekçisine 400–450 milyon net ödeme gerçekleşecek. Bu ödeme 13 Şehir Hastanesine yapılacak aylık ödemenin (2020 verisine göre) yüzde 56’sı. 550 üzeri sağlık emekçisine verdiğiniz ücretin yaklaşık 2 katını 13 Şehir Hastanesi müteahhitine vermektesiniz" dedi.

Açıklama şöyle:

"Bugün 2020 yılına göre 13 Şehir Hastanesi verilen ücretle Sağlık Bakanlığı hastanelerinde görev yapan tüm sağlık emekçilerine aylık 1.300 TL üzerinde ödeme yapmanız mümkünken, hakkaniyetsizliğiniz gereği tercihiniz 13 müteahhit olmuştur. Hakkaniyetsizliğiniz sağlık hizmetlerinde çalışma barışını bozmuştur.

Covid kapsamında görev yapan uzman hekim 11 bin 343 TL performansa göre ödeme alırken hemşire 1.592 TL alacak olup arasındaki ücret açıklığı 8,4’tür.Covid dışında görev yapan uzman hekim 4 bin 842 tl performansa göre ödeme alırken hemşire 530 TL alacak olup arasındaki ücret açıklığı 9,1’dir.

'Yandaşa vergi affı, sağlık emekçilerine vergi yükü'

İki meslek arasında maaş açıklığı 1,3 iken, ücret (performans ödemesi) açıklığı Covid dışında 9,1, Covid alanında 8,4’tür. Bu ödeme ile Covid alanında uzman hekime maaşının yüzde 169 kadar performansa göre ödeme verirken hemşireye maaşının yüzde 27’si kadar ödeme layık görülmüştür. Bu ödeme Covid alanı dışında uzman hekime maaşının yüzde 62 kadar performansa göre ödeme verirken hemşireye maaşının yüzde 8’i kadar ödeme layık görülmüştür. Eğer hakkaniyetli bir ödeme olsaydı pandemi dönemi iş riskleri eşit olanlara eşit işe eşit ücret verilirdi

Eğer riskleri eşit olanlara eşit ücret ödenseydi yaklaşık sağlık emekçilerinin yüzde 70’i bugün sizin hak gördüğünüz ödemenin daha üstünde ödeme alacaktı. Pandemi dönemi bir çok alanda vergi indirimi, yandaşa vergi affı getirirken; sağlık emekçilerinin pendemi dönemi arttan masrafları ile birlikte vergi yükü de artmaktadır.

'Kronikleşen hakkaniyetsizlik devam ediyor'

Sağlık emekçileri üzerinden Ankara geneli Sağlık Bakanlığı hastaneleri için 40 milyona yakın net ödeme gerçekleşecek olup yüzde 20’lik vergi dilimine göre 10 milyon üzerinde vergi geliri elde edilecektir. Bu ödemeden Ankara ilinde Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde görev yapan 9 bin 500 üzerinde 4/D sağlık işçisi yararlanmayacak olup toplam personel içindeki oranı yüzde 22-25’tir.

Yaklaşık 4 bine yakın Genel İdari Hizmetler/Teknik Hizmetler/Yardımcı Hizmetler gibi hizmet sınıfları 150 TL altında ücret alacak olup toplam personel içindeki oranı yüzde 10’dur. Toplam ödemeler içerisinde personelin yaklaşık yüzde 42’si sabit mahsuplaşması dışında tutulmuştur. Bu 150 TL altındaki personel mahsuplaşmadan muaf tutulmamış ve Covid kapsamında hizmet verdikleri kabul edilmemiştir.

Üniversite hastanelerine ise Sağlık Bakanının bakmaması nedeniyle kronikleşen hakkaniyetsizlik devam etmektedir.

Bir kez daha ifade ediyoruz, sağlık hizmetleri ekip işidir, kırıntı değil emekliliğe esas yoksulluk sınırının üstünde temel ücret zammı istiyoruz."