Erdoğan'ın 1998 yangınlarında söyledikleri hatırlandı, yaptıkları unutuldu

Son orman yangınları sırasında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “yerleşim yerlerindeki yangın belediyelerin sorumluluğundadır” diyerek işin içinden sıyrılmaya çalışmış, bu sözlere tepki gösterenler Erdoğan’ın İstanbul'da belediye başkanıyken çıkan yangınlar sırasında bunun tam tersini söylediğini hatırlatmışlardı.

İstanbul’da 1998 Eylül’ünde bir haftaya yayılan yangınlar hakkında dönemin RP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Erdoğan, yangınların Orman Bakanlığı’nın sorumluluğu altında olduğunu ifade etmişti. Erdoğan’ın 23 yıl arayla sarfettiği birbirine zıt sözler sosyal medyadan başlayarak ülke gündemine otururken 1998 yangınlarının arkaplanı aslında çok daha fazla şeyi anlatıyor.

O ormanların SİT alanı ilan edilmesine karşı çıkmıştı!

1998’deki İstanbul orman yangınları sırasında yanan alanların ortak noktası hepsinin sit alanı olması. O yıl yanan Beykoz ve Sarıyer ormanlarının 1995'te "doğal SİT alanı" ilan edilmesi kararına RP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Erdoğan ve ilçe belediyeleri kesin bir şekilde karşı çıkmıştı.

Öyle ki, dönemin TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Afife Batur, 1998 yangınlarının hemen ardından "Son yangınlara gjden yol, o günkü itiraz dilekçeleriyle döşelidir" yorumunda bulunmuştu.

Batur yangınların söndürülmesinden sonra yaptığı açıklamada yanan Beykoz ve Sarıyer ormanlık alanlarının İstanbul 3 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nca 15 Kasım 1995 tarihinde "doğal SİT alanı" ilan edildiğini hatırlatarak Erdoğan başta belediye başkanlarının buna karşı çıktığına işaret etmişti.

Özetle yanan ormanların ortak özelliğinin, hepsinin farklı tarihlerde İstanbul Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullan tarafından SİT statüsü verilerek koruma altına alınmış alanlar olması o dönem de dikkat çekmişti.

Eylül’de koruma alanlarında aynı anda çıkan yangınlarda ‘sabotaj’ gündemi

Dönemin İstanbul Orman İşetmesı Bölge Müdürü Mehmet Sandıkçı. Kavacık'taki yangınla ilgili olarak "Yangın 6 ayn noktada başladı büyük bir ihtimalle sabotaj söz konusu” demişti.

1998 Eylül’ünde İstanbul’un ormanlarında sadece 4 gün içerisinde 20 ayrı yangın çıkarken toplam 180 hektarlık alan kül olmuş, bu alanlar tahmin edileceği gibi izleyen yıllarda betonlaşmaya kurban gitmişti.

Dönemin Orman Bakanı Ersin Taranoğlu da sabotaja işaret ederken “İstanbul'da herhalde bize cevap veriyorlar. Çünkü Çavuşbaşı yangınından sonra birer yakılan ağaca karşılık on ağaç dikeceğiz dedik. İstanbul'da 10 ayrı yerde çıkarılan yangını da cevap olarak algılıyorum.” demişti.

Bakanın bu konuşmasından sadece bir gün sonra İstanbul’da 4 farklı noktada çıkan yangınlarda Sarıyer ve Kavacık’ta 18 hektarlık alan daha yandı. Öte yandan yangınlar konusunda kendisi de sabotaja işaret eden Orman Bakanlığı, 98 yangınlarına ilişkin yayınladığı raporda “orman içi yapılaşmaya" yangın riski olarak yer vermemişti oysa bu rapora göre 1,2 milyon metrekarelik ormanlık alan içerisinde toplam 1195 kaçak yapı tespit edilmişti.

İlginç bir başka benzerlikse, yangınların sebebine ilişkin söylenenler. 1998 yılında da Refah partililerin de olduğu bir kesim "PKK'nın yaktığı" söylemine tutunurken aslında sabotajlarla ilgili dolaylı ve doğrudan olarak suçlanan konumundaydı!