Akbelen Ormanı direnişine müdahale: Alanı boşaltın

Limak ve IC Holding'in İkizköy Akbelen Ormanı'ndaki doğa katliamına karşı bölge halkının direnişi sürüyor. Jandarma bugün bölgeye Bakan'ın ziyaret yapacağını söyleyerek pankartın indirilmesini istemişti.

Milas İlçe Jandarma komutanlığı şimdi de alanın boşaltılmasını istiyor. İlçe Jandarma'nın yazılı bir belge olmadan şahıs arazisinden insanların çıkarmak istediği belirtiliyor. İkizköy Direnişi’nin oluşturduğu komiteden yapılan çağrıda "gelebilen herkesi alana bekliyoruz" denildi.

Direniş komitesinin paylaştığı bilgi notu şu şekilde:

"Milas İlçe Jandarma komutanı ve Milas'ın afetten sorumlu ek olarak atanmış kaymakamı burdaydı. Bize Muğla Valiliği'nin ormanlara giriş yasağıyla ilgili kararını söyleyerek alanı boşaltmamızı istediler. Biz boşaltmayacağımızı her ne talimata dayanarak bizi buradan dışarı çıkarmak istiyorlarsa, bu talimatı yazılı olarak göndermelerini istedik. Avukatımıza vereceğiz, gerekli idari itirazları yapacak, burası şahıs arazisi ormanda değiliz. Kaldığımız şahsın da yazılı onayı var burada kalmamız için. Jandarmalar ayrılmıyor. Burada şu an 20-25 kişi civarındayız. Burada olmamızın bütün hukuki koşulları var buna rağmen alnı boşaltmaya çalışıyorlar. Gelebilen bütün dostları alana bekliyoruz"

Jandarma'nın şimdilik alandan ayrıldığı belirtiliyor.