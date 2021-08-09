'Orman Bakanı geçecek, pankartı indirin, görmek istemiyor'

Limak ve IC Holding'in İkizköy Akbelen Ormanı'ndaki doğa katliamına karşı bölge halkının direnişi sürüyor. Jandarma bugün bölgeye Bakan'ın ziyaret yapacağını söyleyerek pankartın indirilmesini istedi.

İkizköy Direnişi’nin oluşturduğu komitede yer alan İkizköylü Esra Işık, gelişmeleri soL'a anlattı:

""Akbelen ormanını vermeyeceğiz yazan pankartımız"ı vardı. Bu pankart çok büyük, bizimle simgeleşmiş olan pankart. Ne zamandır da ormanın girişinde bulunuyor. Jandarma gelip sabah erken saate gelip burada nöbet tutacaklarını, iki ekip yerleştireceklerini söylemişler. O ekiplerden bir tanesi pankartı indirmek istediklerini söylemiş. Sebebini sorduğumuzda da Orman Bakanı'yla alakalı olduğunu buradan geçeceğini ve 'görmek istemediğini' söylemişler. Şu an için sorun çözüldü. Pankartı indirmedik, zaten indirmeyeceğiz."