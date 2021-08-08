İkizköy’de doğa katliamı sürüyor

Muğla Milas’ta Limak’a ait termik santralleri beslemesi için hedef alınan ağaçların kesimi devam ediyor.

Limak ve IC Holding'in İkizköy Akbelen Ormanı'ndaki doğa katliamına karşı bölge halkının direnişi sürüyor. Bölgede bugün 100'e yakın ağacın kesildiğini aktaran bölge halkı, tepkiler üzerine ağaç kesiminin şimdilik durduğunu bildirdi.

İkizköy Direnişi’nin oluşturduğu komitede yer alan İkizköylü Esra Işık, bölgedeki son durumu soL'a anlattı:

"Bu sabah nöbet alanında kalan arkadaşlarımız testere sesiyle uyandı. Ardından hemen koşarak alana gittiler, bir yandan köylülere de haber verdiler. Köylülerle birlikte toplanarak gittik bölgeye. Gittiğimizde kesim yaptıklarını gördük. En az 60-70 tane, belki 100 tane ağaç kesilmiş. Bizim beklediğimiz bölgenin biraz ters tarafına doğru girmişler, oradan kesiyorlar. Direnişte yer alan ekipler hemen gittiler müdahale ettiler. Ağaç kesimi şu anlık durdu. Biz de toplanıp Yeniköy Termik Santrali önünde pankartlarımızla küçük bir eylem yaptık.

Alana aynı zamanda bir kepçenin girmeye çalıştığına yönelik bilgi aldık."