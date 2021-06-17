Jandarma istihbaratın ihalesi Asiltürk'ün yeğenine verilmiş

Saadet Partisi’nin Cumhur İttifakı içinde yer alması için harekete geçen ve 53 maddelik bir açıklama yapan Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün ismi bu kez yeğenine verilen bir ihaleyle gündeme geldi.

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, 'Ahlaki, manevi, siyasi ve ticari' başlıklı yazısında, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı'nın yaptığı bir ihale ve Asiltürk ilişkisine işaret etti.

Uğuroğlu Asiltürk'ün Saadet Partisi Genel Başkanlığına Yeni Şafak'ta yazıları yayınlanan Erdoğan'a yakın bir isim olan Prof. Dr. Mete Gündoğan'I aday göstereceğini de öne sürdü.

MRD Bilişim aniden diskalifiye edildi

Uğuroğlu, söz konusu ihaleyi yaklaşık 10 yıldır MRD Bilişim Şirketi'nin kazandığını, son ihaleyi de 3,8 milyon dolar vererek aldığını ancak bu kez İçişleri Bakanlığı’nın aniden, MRD Bilişim Şirketi'ni diskalifiye ettiğini yazdı.

“Peki, ihale yenilenmeden hangi şirkete verildi? - Forte Bilişim Şirketi İhalede ikinci olan bu şirketin sahibi kim? - Cemal Asiltürk” diyen Uğuroğlu “Asiltürk soyadı dikkatinizi çekti değil mi? Peki, kim bu Cemal Asiltürk. Bingo… Evet, Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın dönemde görüştüğü Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün yeğeni… Sonuç çok net: Ahlaki, manevi, siyasi ve ticari.” satırlarına yer verdi yazısında.

Gündoğan'ı aday gösterecek

Oğuzhan Asiltürk'ün, Temel Karamollaoğlu'nun yerine Saadet Partisi Genel Başkanlığı'na göstereceği adaya ilişkin de duyumunu aktaran Uğuroğlu "Aday kim? AKP döneminde TÜBİTAK, Başbakanlık Başmüşavirliği ve TBMM'de müşavirlik görevlerinde bulunan Yeni Şafak'ta yazıları da yayınlanan Erdoğan'a da çok yakın bir isim: Prof. Dr. Mete Gündoğan” iddiasında bulundu.