Tartışmalara eski Genel Başkan Mustafa Kamalak da katıldı: Yetkisi yok, gücü yok

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk, sosyal medya hesabından yaptığı 50 maddelik açıklama ile Milli Görüş hareketi içerisinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na karşı kurultay çalışmalarına başladığını duyurdu.

Parti içerisinde yeni bir liste hazırlayacağını belirten Oğuzhan Asiltürk, “Güçlü bir Saadet Partisi teşkilâtı oluşturmak ve yukarıda durumlarını anlattığım gençleri, Millî Görüşe kazandırmak için, benim gözetimimde, geniş istişarelerle bir liste hazırlanacak ve kongre başkanlığına sunulacak. Rabbimiz hayırlı hizmetler yapmalarını nasip eylesin” ifadelerini kullandı.

'Yetkisi yok, gücü yok'

Saadet Partisi eski Genel Başkanı Mustafa Kamalak, Asiltürk'ün açıklamarlarına tepki gösterdi. Kamalak, "Türkiye’de Siyasi Partiler Kanunu’na göre her partinin bir tek genel başkanı olur. Genel başkan da bellidir. Tek söz söyleme yetkisi olan da Temel beydir" dedi.

Kamalak'ın açıklaması şöyle:

"Oğuzhan beyin Siyasi Partiler Kanunu’na göre partiyi olağanüstü kongreye götürme yetkisi olmadığı gibi gücü de yoktur. Türkiye’de Siyasi Partiler Kanunu’na göre her partinin bir tek genel başkanı olur. Genel başkan da bellidir. Tek söz söyleme yetkisi olan da Temel beydir."

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu da "Parti meselelerimizi kamuoyunda tartışmaya hiçbir zaman girmedim, o açıklamalar Oğuzhan Bey'i doğrudan bağlar, kendisiyle de görüşeceğiz" demişti.