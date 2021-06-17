Habertürk yönetimi Veyis Ateş'in villasında 'yakalandı'

Sezgin Baran Korkmaz’a şantaj ve haksız kazanç elde etme iddialarıyla gündemden düşmeyen Habertürk spikeri Veyis Ateş’in kısa süre içinde nasıl zenginleştiği, kendi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla ortaya çıkmıştı.

‘Nasıl olur da Habertürk yönetiminin bu zenginleşmeden haberi olmaz?’ sorusu akıllara gelmişti.

Çünkü Instagram hesabında Ateş’in Boğaz gören bir evde oturduğu, lüks araca bindiği, tekne aldığı ve bir villasının olduğu anlaşılıyordu.

Sosyal medya, herkesin gözleri önünde artan bu servete karşı Habertürk yönetiminin ne yaptığını sorguladı.

Ortaya çıkan bir kare, yönetimin bu durumdan haberinin olduğunu kanıtladı.

KRT'nin haberine göre geçen yıl Ağustos ayında Veyis Ateş’in Kocaeli’deki Enka Country isimli lüks sitedeki villasında, bir parti verdiği ortaya çıktı.

Partiye katılan isimlerse dikkat çekici:

Firari işadamı Sezgin Baran Korkmaz’la kurduğu ‘abla’ ilişkisiyle gündeme gelen Habertürk yazarı Sevilay Yılman

Dönemin Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz

Habertürk İK Müdürü Erkan Ataman

Kamuoyu araştırmacısı Adil Gür

Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar.

İşte Veyis Ateş'in villasının yaklaşık değeri: