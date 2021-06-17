Habertürk'ün Veyis Ateş kararı belli oldu: 'Peker saldırır, çocuklarıma zarar verir' demiş

Sezgin Baran Korkmaz'dan dava ve suçlamalar konusunda aklanması için 10 milyon avro isteyen Veyis Ateş suskunluğunu koruyor.
Korkmaz'a "Haksızlığa uğradığınızı biliyorum. Vicdanım elvermedi. Devreye giriyorum. Bir klik var. Kliği çözmemiz lazım. Borcu sileceksin, bir de 10 milyon Euro vereceksin. Arada bazı arkadaşlar var. Hakkında medyada yapılan olumsuz algı tersine dönecek" dediği kayıt ortaya çıkan Ateş'in işine Habertürk yönetimi tarafından son verileceği öğrenildi.
Sözcü yazarı İsmail Saymaz, "İhtimal, Ateş'in işine son verilecek. Habertürk yetkilileri bana şunları söyledi: 'Bunu kimse kaldıramaz. İddialar gazetecilikle ilgili değil. Biz işin böyle bir boyutu olduğuna (para istendiğine) ikna olduk'" aktarımında bulunurken, Ateş'in konuyla ilgili Habertürk yönetimiyle diyaloglarını da yazdı.
Buna göre Ateş, açıklama yapmaktan vazgeçmesine gerekçe olarak "Peker saldırır, çocuklarıma zarar verir" iddiasında bulundu.
Saymaz'ın yazısının ilgili bölümü şöyle: