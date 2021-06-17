Habertürk'ün Veyis Ateş kararı belli oldu: 'Peker saldırır, çocuklarıma zarar verir' demiş

Sezgin Baran Korkmaz'dan dava ve suçlamalar konusunda aklanması için 10 milyon avro isteyen Veyis Ateş suskunluğunu koruyor.

Korkmaz'a "Haksızlığa uğradığınızı biliyorum. Vicdanım elvermedi. Devreye giriyorum. Bir klik var. Kliği çözmemiz lazım. Borcu sileceksin, bir de 10 milyon Euro vereceksin. Arada bazı arkadaşlar var. Hakkında medyada yapılan olumsuz algı tersine dönecek" dediği kayıt ortaya çıkan Ateş'in işine Habertürk yönetimi tarafından son verileceği öğrenildi.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, "İhtimal, Ateş'in işine son verilecek. Habertürk yetkilileri bana şunları söyledi: 'Bunu kimse kaldıramaz. İddialar gazetecilikle ilgili değil. Biz işin böyle bir boyutu olduğuna (para istendiğine) ikna olduk'" aktarımında bulunurken, Ateş'in konuyla ilgili Habertürk yönetimiyle diyaloglarını da yazdı.

Buna göre Ateş, açıklama yapmaktan vazgeçmesine gerekçe olarak "Peker saldırır, çocuklarıma zarar verir" iddiasında bulundu.

Saymaz'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Peker'in açıklamaları Habertürk TV'ye bomba gibi düştü. Televizyon yetkililerinden öğrendiğim kadarıyla Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, aynı gün Ateş'e “Doğru mu?” diye yazılı şekilde sordu.

Ateş, kesin bir dille reddetti.

Paramount Otel'de Cihan Ekşioğlu'nun davetlisi olarak kaldığını, bu sırada Korkmaz ile tanıştığını, başka hiçbir şekilde görüşmediklerini söyledi. Korkmaz ile gazetecilik dışı ilişkisinin bulunmadığını anlattı.

Tekdağ, “Yazılı açıklama yap, yalanla. Şaibe kalksın, sana sahip çıkalım” dedi.

Ateş, hazırladığı yazılı metni Tekdağ'a gönderdi.

Girişe “Kurumuma, mesleğime ve aileme saygımdan ötürü…” diye yazıldı.

Ancak Ateş, açıklamayı paylaşmadı. Dört saat sonra Tekdağ'ı arayarak “Vazgeçtim. Peker saldırır, çocuklarıma zarar verir” dedi. Tekdağ, “Açıklamayı yapıp yapmamak senin bileceğin iş. Yapmazsan gazeteciliği sürdüremezsin, bunu da bil” dedi.

Tekdağ, Ateş'i süresiz izne çıkardı.

Ta ki Korkmaz, geçen cumartesi Yılman'a kaydı dinletene…

Ertesi gün Fatih Altaylı'yı arayana değin.

İki gazetecinin yazmasıyla iddia kamusallaştı.

Habertürk, pazartesi günü Ateş'ten savunma istedi.

Evrak salı günü Ateş'e ulaştı.

İhtimal, Ateş'in işine son verilecek.

Habertürk yetkilileri bana şunları söyledi:

“Bunu kimse kaldıramaz. İddialar gazetecilikle ilgili değil. Biz işin böyle bir boyutu olduğuna (para istendiğine) ikna olduk.”

Korkmaz ve Ateş arasındaki görüşme, içeriği doğruysa, Türk basın tarihinin en büyük skandalı olarak anılacak. Bu skandalın siyasi sonuçları da olacak.

Çünkü Ateş'in bazı klik ve lobiler adına arabuluculuk yaptığı iddia ediliyor.

Kimdir bu klik ve lobiler?

Bakanlar mı, siyasiler mi, bürokratlar mı, yargıçlar mı, avukatlar mı?

Ya da hepsi mi?"