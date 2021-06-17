Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon avro yanıtı: Türkiye’de herkes öğrenecek

Ülkücü mafya Sedat Peker, Sezgin Baran Korkmaz'ın oteline ve 45 milyon dolarına İçişleri Bakanlığı üzerinden çöküldüğünü söylemiş, sonrasında bu iddialara Korkmaz'ın otelinde bedava konaklayan isimler eklenmişti.

Bu isimlerden biri olan Habertürk'ten Veyis Ateş'in Korkmaz'dan 10 milyon avro istediği bilgisi ve bu konuda Korkmaz'ın elinde kayıt da bulunduğu haberleri gündem olmaya devam ederken, yeni bir açıklama geldi.

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan'ı arayan Sezgin Baran Korkmaz, Veyis Ateş’in kimlerle kendisi için lobi yaptığını ve 10 milyon Avro’yu kimlere vereceğine yönelik soruya “Bu soruya cevap vermek istemiyorum. Bu konunun muhatabı Veyis Ateş’tir. Avukatlarım savcılığa suç duyurusunda bulundukları zaman, Türkiye’de herkes öğrenecek.” yanıtını verdi.