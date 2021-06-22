Erdoğan'ın müzik yasağına Nâzım Hikmet'li yanıt

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan salgın kısıtlamalarının 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılacağını açıklarken "Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Kusura bakmayın, gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur" demişti.

Erdoğan'ın sözlerine sanatçılardan çok sayıda tepki gelmiş, sosyal medyada "kusura bakıyoruz" etiketiyle binlerce paylaşım yapılmıştı.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM) de Erdoğan'a Nâzım Hikmet'in "Şarkılarımız" şiiriyle yanıt verdi.