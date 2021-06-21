Müzisyenlerden Erdoğan'a tepki: Kusura bakıyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan salgın kısıtlamalarının 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılacağını açıklarken "Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Kusura bakmayın, gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın bu sözlerine sanatçılar tepki gösteriyor.

Twitter üzerinden "#kusurabakıyoruz" etiketiyle Erdoğan'a tepki gösteren Aylin Aslım "Müzik rahatsızlık vermez, rahatsız ruhlara şifa olur. Müzisyen rahatsız etmez, sanatını icra eder. #kusurabakıyoruz" diye yazdı.

Cem Adrian ise yaptığı paylaşımda "Yıllardır verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı hepinizden özür dileriz" ifadelerini kullandı.

Güvenç Dağüstün "Müzik ruhun gıdasıdır! Ayrıca müzik müzisyenin de gıdasıdır! #kusurabakıyoruz" paylaşımını yaptı.

Redd grubu ise tepkisini "kimseyi rahatsız etmek gibi bir amacımız yok. müziği, bizleri böyle görenler #kusurabakıyoruz" diyerek gösterdi.

Grup bir başka paylaşımında da “'Müzikle ilgili sınırlamayı 24.00’ye çekiyoruz, kusura bakmasınlar kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok. “ demek bilimsel bir gerekçe olamaz. yaşam biçimine müdahaledir. müzik halk sağlığı sorunu değildir. #kusurabakıyoruz" diye belirtti.

Hüseyin Turan ise "Müzik iyileştirir. Rahatsızlar!!! #kusurabakıyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Demet Akalın anlamadı

İlginç bir paylaşım ise Saray'ın müdavimlerinden Demet Akalın'dan geldi. Akalın konuyla ilgili habere ilişkin paylaşıma "??? Anlamadık" diye yorum yaptı.