Müzisyenlerden Erdoğan'a tepki: Kusura bakıyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan salgın kısıtlamalarının 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılacağını açıklarken "Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Kusura bakmayın, gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın bu sözlerine sanatçılar tepki gösteriyor.
Twitter üzerinden "#kusurabakıyoruz" etiketiyle Erdoğan'a tepki gösteren Aylin Aslım "Müzik rahatsızlık vermez, rahatsız ruhlara şifa olur. Müzisyen rahatsız etmez, sanatını icra eder. #kusurabakıyoruz" diye yazdı.
Cem Adrian ise yaptığı paylaşımda "Yıllardır verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı hepinizden özür dileriz" ifadelerini kullandı.
Güvenç Dağüstün "Müzik ruhun gıdasıdır! Ayrıca müzik müzisyenin de gıdasıdır! #kusurabakıyoruz" paylaşımını yaptı.
Redd grubu ise tepkisini "kimseyi rahatsız etmek gibi bir amacımız yok. müziği, bizleri böyle görenler #kusurabakıyoruz" diyerek gösterdi.
Grup bir başka paylaşımında da “'Müzikle ilgili sınırlamayı 24.00’ye çekiyoruz, kusura bakmasınlar kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok. “ demek bilimsel bir gerekçe olamaz. yaşam biçimine müdahaledir. müzik halk sağlığı sorunu değildir. #kusurabakıyoruz" diye belirtti.
Hüseyin Turan ise "Müzik iyileştirir. Rahatsızlar!!! #kusurabakıyoruz" diyerek tepki gösterdi.
Demet Akalın anlamadı
İlginç bir paylaşım ise Saray'ın müdavimlerinden Demet Akalın'dan geldi. Akalın konuyla ilgili habere ilişkin paylaşıma "??? Anlamadık" diye yorum yaptı.