Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz'da salgın kısıtlamaları kalkıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bakanlarıyla düzenlediği toplantının ardından yaptığı açıklamada 1 Temmuz'dan itibaren koronavirüs salgını kısıtlamalarının kaldırılacağını açıkladı.

Buna göre sokağa çıkma yasakları, şehirler arası seyahat yasakları ve toplu taşımadaki kısıtlamalar 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılıyor.

Erdoğan "müzik sınırlamaları"nın ise saat 24.00'e çekileceğini söylerken "Kusura bakmayın, gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamasına göre 1 Temmuz'dan itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında da normal mesai düzenine geçilecek.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- NATO içinde ABD’den sonraki en büyük ikinci orduya sahip olan Türkiye ittifaka karşı sorumluluklarını bugüne kadar eksiksiz yerine getirmiştir.

- NATO, nice can yakıcı meselede kendisinden beklenen güçlü iradeyi ortaya koyamamıştır.

- İyi terörist, kötü terörist anlayışının ne kadar kötü olduğunu NATO Zirvesi'nde ifade ettik.

- Türkiyesiz bir NATO'nun varlığını sürdürmesi oldukça güçtür.

- Doğu Akdeniz, Kafkasya'da barış ve huzur için aldığımız inisiyatifi müttefiklerimizin dikkatine sunduk. NATO'dan ve müttefiklerden her alanda ülkemizin bu önemine ve katkısına uygun yaklaşım beklediğimizin altını bir kez daha çiziyoruz.

'Hem ittifakla hem müttefiklerimizle daha yakın işbirliği içinde olacağız'

- Türkiye en çok desteğe ihtiyaç duyduğu dönemde yalnız bırakılmasına rağmen NATO'nun önemini kabul etmektedir. Yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi sürdürürken bir daha benzer sıkıntıların yaşanmaması hususunda tespit ve tekliflerimizi her fırsatta sürdüreceğiz.

- İnşallah önümüzdeki dönemde hem ittifakta hem müttefiklerimizle daha yakın ve yapıcı işbirliği içinde olacağız.

- Bilhassa sayın Macron, sayın Miçotakis ve sayın Biden'la doğrudan temaslarımızı sıklaştırma kararı aldık.

- Biden ile yapılan görüşme göreve geldikten sonra ilk yüz yüze yapılan görüşme açısından çok önemliydi. Bu görüşmede ülkelerimiz arasında bilinen sorunları karşılıklı ifade ederek tekrar ortaya koyduk. Bununla kalmadık, asıl bundan sonraki işbirliği kapsamında görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Biden ile bundan sonraki işbirliğimiz konusunda verimli bir görüşme yaptık.

- Aramızdaki sorun başlıkları, karşılıkla hassasiyet ve beklentilerimizi zaman içinde çözüme kavuşturacağımıza inanıyorum.

- Türkiye'nin egemenlik haklarına saygı duyulması, sınırları içinde ve dışında terör örgütleri ile yürüttüğümüz mücadeleye destek verilmesi tek şartıdır.

- ABD ile diyalog kanallarımızı her düzeyde güçlendirmek suretiyle Biden ile yakaladığımız güzel iklimi, ülkelerimiz bakımından maksimum faydaya dönüştürmekte kararlıyız.

- Ülkemizin hiçbir devletle kurduğu ilişki diğerlerinin alternatifi değildir.

- ABD ile de olumlu ve yapıcı bir temelde yeni dönemin kapılarını araladığımıza inanıyoruz.

- (Azerbaycan ziyareti) Çoğu Türkiye menşeili firmaların 5-6 ay gibi kısa sürede, zor bir coğrafyada başardıkları önemli işleri görünce ülkemiz adına gurur duydum. Şehir ve üretim altyapısının yeniden inşa edildiği bu bölgenin en geç 1 yıl içinde yepyeni bir çehreye kavuşacağına inanıyorum.

- Gardaşım Aliyev'le birlikte imzaladığımız ve dünyaya ilan ettiğimiz Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerimizde yeni bir dönemi başlattık

- Karabağ ziyaretimizin Azerbaycan ve dünya için ne anlama geldiği önümüzdeki yıllarda daha iyi anlaşılacaktır.

Kısıtlamalar 1 Temmuz'da kalkıyor

- Türkiye sağlık hizmetlerinden gıda zincirinin devamlılığına, kamu güvenliği ve sosyal dayanışmada salgın döneminin dünyanın parlayan yıldızı olmuştur.

- Kısıtlamaları üretim ve istihdam üzerinde olumsuz etki yapamayacak şekilde uyguladık.

- Turizm sektörüne verdiğimiz KDV desteğini bir ay daha uzatıyoruz.

- Salgın ve kuraklık nedeniyle hububat, et, süt yem fiyatlarını aşırı şekilde yükseltmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz, gerekli dersi vereceğiz. Toprak Mahsülleri Ofisi'ni devreye sokacağız.

- Bugün itibariyle yaptığımız aşı sayısı 43 milyon doza yaklaşmıştır. Son 1 haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumundayız.

- 30 yaşa kadar indirdiğimiz aşılama faaliyetlerini sürdüreceğiz. Hedefimiz birkaç hafta içinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki tüm nüfusumuza açmaktır.

- Tamamı 1 Temmuz itibariyle başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz.

- Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Kusura bakmayın, gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur.

- Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.

- (1 Temmuz itibarıyla) Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.

- Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı salgın yönetimi, çalışma rehberlerine uyulması takip edilecektir. HES kodu sürdürülecektir.

- Konuyla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacaktır.

- Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Vatandaşlarımdan aşı konusundaki maiplasyonlara itibar etmemelerini, bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum.

- Yerli aşı çalışmalarında birkaç ay içinde yaygın konuma gelmeyi ümit ediyorum. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu musibetin üstesinden hep birlikte geleceğiz."