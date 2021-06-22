Cumhurbaşkanlığı'ndan müzik yasağı açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki çeken müzik yasağı kararına ilişkin açıklama yaptı.

Altun, yaptığı yazılı açıklamada, kararı "Sokağa çıkma kısıtlamasının 1 Temmuz itibarıyla tümüyle kaldırılması başta olmak üzere, alınan yeni kararlar, Kovid-19 salgınında zor günleri geride bıraktığımızın göstergesi olmuştur. Bu adımlardan biri de salgın tedbirleri nedeniyle faaliyetlerine ara veren müzikli eğlence mekanlarının 1 Temmuz itibarıyla belirlenecek kurallar çerçevesinde açılması ve saat 24.00'e kadar hizmet verebilmeleri olmuştur. Ancak ne yazık ki yeni normalleşme uygulamalarına milletimizle birlikte sevinmek yerine ideolojik bir çarpıtmayla 'müziğin engellendiği' şeklinde tezvirat ve manipülasyona sarılanlar olmuştur" şeklinde savundu.

Müzikli eğlence mekanlarının gece çalışma saatlerinin tüm dünyada normal zamanlarda bile belirli bir zaman dilimine göre düzenlendiğini öne süren Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız, dünyada da benzer örnekleri olan bu uygulamaya ilişkin genel bir kaideye işaret etmiştir" dedi.

Altun, "Sahte bir yaşam tarzı tartışmasıyla suni bir gündem oluşturuldu" dedi.



