Ekoloji Sağlık ve Toplum: Alaçatı sulak alanında kıyı yağması

İzmir Çeşme'deki Alaçatı sulak alanında yürütülen kıyı yağması ile ilgili TKP İzmir Çeşme Semt Evi tarafından yürütülen kampanya ile toplanan imzalar 18 Mayıs Salı günü bir dilekçe ile belediyeye teslim edildi.

soL Bakış bu programda usulsüz inşaatı mercek altına aldı.

TKP Çeşme Örgütü de Alaçatı Port Projesi için suç duyurusunda bulunmuştu. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı’na UYAP üzerinden yapılan suç duyurusunda, Alaçatı Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında hukuki işlem yapılması istenmişti.