Akar'dan 'Afganistan' açıklaması: Şu anda asker göndermek söz konusu değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan’daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'yla ilgili temaslar kapsamında ABD'den teknik bir heyetin yarın Türkiye'ye geleceğini söyledi.

Meclis'e gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akar, Türkiye'nin Afganistan'da kalma planına ilişkin soru üzerine "Oradaki mevcudiyetimizi devam ettirmek veya ettirmemek konusunda çalışmalarımızı, temaslarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Akar "Şu anda orada bizim mevcudiyetimiz zaten var. Şu anda herhangi bir şekilde bizim asker göndermek gibi bir durumumuz söz konusu değil. Diğer ülkelerle temasımızı sürdürüyoruz, onlarla beraber bir arayış içindeyiz. Önümüzdeki dönemde bu çalışmalar tamamlandığında nihai olarak gerekli tedbirler alınacak, bir plan haline dönüşecek. Bizim için esas olan, Afganistan için Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı önemli. 6 yıldan beri havalimanındayız. Oradaki mevcudiyetimizi devam ettirmek veya ettirmemek konusunda çalışmalarımızı, temaslarımızı sürdürüyoruz. Her şey Afgan halkının, Afgan kardeşlerimizin güvenliği ve refahı için buna gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

Karadeniz'de gerilim: 'Takip ediyoruz'

Karadeniz'de Rusya'nın sınır ihlali yapan İngiliz destroyerine uyarı ateşi açtığını açıklaması hakkında değerlendirmesi sorulan Akar, yapılan açıklamaların çelişkili olduğunu söyledi ve "Bu işin gerçeği nedir, ne değildir bu konuda arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki saatlerde bu konu daha net hale gelecektir. Takip ediyoruz" yanıtını verdi.

MKEK açıklaması: 'Özelleştirme yok'

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun anonim şirkete dönüştürülmesine yönelik kanun teklifiyle ilgili soru üzerine ise Akar, bunun bir özelleştirme olmadığını ileri sürdü. Akar "Bizim burada yapmaya çalıştığımız konu, MKEK'in modern bir yapıya kavuşması, bu hantal yapıdan kurtulması, rekabet gücünün gelişmesi, etkin ve esnek bir yapıyla ülkemize, milletimize daha iyi bir şekilde hizmet etmesine gayret gösteriyoruz. Kısaca söylemek gerekirse, özelleştirme yok, orada çalışan kardeşlerimizin, evlatlarımızın özlük haklarının geriye gitmesi söz konusu değil" diye konuştu.