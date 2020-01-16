Mücadele eden GarantiBBVA işçileri kazandı

GarantiBBVA’nın Pendik Teknoloji kampüsü inşaatında çalışan işçiler başlattıkları mücadelenin ardından 3 aylık maaşlarını ve tazminatlarını aldı.

GarantiBBVA’nın Pendik Teknoloji kampüsü inşaatının elektrik ve mekanik işlerinin yapımında çalışan inşaat işçileri haklarını aldı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı Garanti İnşaat İşçileri Komitesi tarafından yapılan açıklamada "GarantiBBVA'nın Pendik kampüs binasının yapımında çalışan 22 işçi 3 aylık maaşları ve tazminatlarını mücadele ederek kazandı. Bugün sabah saatlerinde bütün işçilerin alacaklarının tamamı hesaplarına yatırıldı. Emeğinin karşılığını almak için mücadele eden işçiler kazandı" denildi.

Bütün haklarını kazanan işçiler "Uzun süredir alacaklarımızın peşindeyiz. Ne zaman ki bankanın karşısına örgütlü olarak çıkıp mücadele ettik, paralarımız o zaman yattı. Mutluyuz... Patronların Ensesindeyiz Ağı ile örgütlenerek, komite kurarak aldığımız mücadele kararının ardından kazanmak bizleri ayrıca mutlu etti. Bizler işçiyiz. Sadaka istemiyoruz, alnımızın terini istiyoruz. O yüzden haklarımızı almak için mücadele ettik ve kazandık" dediler.

Patronların Ensesindeyiz Ağı tarafından yapılan açıklamada ise, "GarantiBBVA işçileri örgütlü mücadele edenlerin kazanabileceğini gösterdi. Hakları gasp edilen işçileri PE ile temasa geçmeye, örgütlenmeye çağırıyoruz" denildi.

NE OLMUŞTU?

GarantiBBVA'nın Pendik kampüs binasının yapımında çalışan 22 işçi 3 aylık maaşları ve tazminatlarını alamadıkları için Patronların Ensesindeyiz ağına ulaşmıştı. İhbar sonrası işçilerle yapılan toplantı sonrası hakların alınması için mücadele edilmesi gerektiği üzerine hemfikir olunmuş ve Garanti İnşaat İşçileri adında komite kurulmuştu.

Cumartesi günü yapılan ilk toplantıda Komite, Pazartesi günü GarantiBBVA kampüs binası önünde mesai çıkışı basın açıklaması kararı almıştı. Basın açıklamasının yapılacağı gün Komite ile temasa geçen banka yetkilileri, paraların Cuma gününe kadar yatırılacağını söylemişti. Bunun üzerine, işçiler bankaya süre verip basın açıklamasını paraların yatırılmaması durumunda açıklama yapmak üzere Cuma gününe ertelemişti.

Bugün banka tarafından işçilerin tüm alacakları hesaplarına yatırıldı.