Garanti BBVA inşaatı işçileri cumayı bekleyecek

Üç aydır maaşlarını ve tazminatlarını alamayan GarantiBBVA Pendik Kampüsü inşaatında çalışan 22 işçi bugün yapacakları basın açıklamasını erteledi ve cuma gününü bekleme kararı aldı. Patronların Ensesindeyiz Garanti İnşaat İşçileri Komitesi açıklama yaptı.

Üç aydır maaşlarını ve tazminatlarını alamayan GarantiBBVA Pendik Kampüsü inşaatında çalışan 22 işçi bugün yapacakları eylemi erteledi ve cumaya kadar beklemeye karar verdi.

Patronların Ensesindeyiz Garanti İnşaat İşçileri Komitesi kuran işçiler açıklama yayımladı:

''GarantiBBVA’nın Pendik kampüsü inşaatının elektrik ve mekanik işlerinin yapımında çalışan 22 işçi olarak 3 aylık maaşlarımızın ve tazminatlarımızın ödenmesi için geçtiğimiz günlerde bir komite kurmuş ve bugün için bir eylem kararı almıştık.

Geçtiğimiz saatlerde komitemize ulaşan GarantiBBVA yetkilileri, ücretlerimizi Cuma gününe kadar ödeme sözü vermiş bulunuyor.

Bu söz doğrultusunda, bu akşam gerçekleştirmeyi planladığımız basın açıklamasını iptal etme kararı aldık.

Ancak, hak ettiğimiz ücret ve tazminatların Cuma gününe kadar yatırılmaması durumunda, Cuma akşamı daha güçlü bir basın açıklamasını gerçekleştireceğimizi ve hakkımızın arkasında sonuna dek duracağımızı duyuruyoruz. ''

Patronların Ensesindeyiz

Garanti İnşaat İşçileri Komitesi