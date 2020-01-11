Garanti işçileri maaşlarını istiyor

GarantiBBVA'nın inşaatında çalışan işçiler, ödenmeyen maaşları nedeniyle Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı’na ulaşarak hakları için mücadele yollarını konuştu.

GarantiBBVA’nın Pendik’te bulunan teknoloji kampüsü inşaatında çalışan işçiler, ödenmeyen maaşlarını alabilmek için Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı’na (PE) ulaştı.

Dayanışma Ağı’na ulaşan işçiler yaşadıkları sorunları paylaştı, neler yapabileceklerini konuştular.

Ana yüklenicinin GarantiBBVA olduğu inşaatta çalışan işçilerden biri durumu şu şekilde ifade etti: Ben Garanti’nin Pendik’teki şantiyesinde tam 55 ay çalıştım. Şantiyedeki taşeron firma Arma Elektropanç’ta da 30 yıldır çalışıyorum. Her gün kilometrelerce yol kat edip bu şantiyede çalışmaya geldim. Bu kampüsü biz inşa ettik, var ettik. Benim üç aylık, diğer arkadaşların benzer sürelik maaşlarını ödemediler. Kıdem ve ihbar tazminatlarını da buna ekliyorum. Yaklaşık 20 kişiyiz ve mağduruz, hakkımızı istiyoruz.

İşçiler, durumu GarantiBBVA’dakilere ilettiklerini ama net bir yanıt alamadıklarını, oyalandıklarını hissettiklerini belirttiler.

Diğer bir işçi de durumu şu şekilde değerlendirdi: Bize ödenecek para belli. Garanti’nin elindeki listelerde ve belgelerde bu gözüküyor. Her yıl milyarlarca kâr eden bir banka için bizim alacağımız miktar hiçbir şey. Belki de tek bir CEO’nun bir iki ayda kazandığı bir meblağ bu.

İşçiler, ödenmeyen maaşlarının ve tazminatlarının en kısa sürede yatırılmasını talep ettiklerini, ödenmediği durumda ise haklarının arkasında duracaklarını ve daha kalabalık ve güçlü bir şekilde bu mücadelenin takipçisi olacaklarını belirttiler.

Daha önce aynı şantiyede çalışanların 2 aylık ücretleri yine verilmemiş ve işçiler de ücretlerini alabilmek için iş bırakmışlardı.