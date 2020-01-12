Garanti İnşaat İşçileri Komitesi kuruldu

GarantiBBVA’nın Pendik’te bulunan teknoloji kampüsü inşaatında çalışan işçiler, ödenmeyen maaşlarını alabilmek için Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı’na ulaştı. İşçilerin haklarını alabilmeleri için birlikte mücadele etmeleri gierektiğine karar verilerek, 'Garanti İnşaat İşçileri Komitesi'ni kuruldu.

GarantiBBVA'nın Pendik kampüsü inşaatında çalışan işçiler geçtiğimiz günlerde Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı'na (PE) ulaşmış, ücret ve tazminatlarının kendilerine ödenmediğini, şirket tarafından oyalandıklarını dile getirmişlerdi.

Cumartesi günü toplanan işçiler, PE ile birlikte "Garanti İnşaat İşçileri Komitesi"ni kurdularını ve ilk toplantılarını gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Toplantıya, Garanti kampüsünün inşası sırasında birlikte aynı şantiyede çalışmış ardından başka şehirlerde çalışmaya gitmek zorunda kalan işçiler de katıldı. Şehir dışında olan ve katılamayan diğer işçiler ise komitenin ve sonrasındaki eylemlerinin destekçisi ve katılımcısı olacaklarını iletti.

PE avukatlarının da bulunduğu toplantıda işçiler, haklarına kavuşabilmek ve bu doğrultuda GarantiBBVA karşısında güçlü bir mücadelenin verileceğini göstermek için ortak bir eylem planı oluşturduklarını ve kararlar aldıklarını belirtti.