Dünya Sendikalar Federasyonu’ndan dayanışma mesajı

130 ülkeden 97 milyon işçiyi temsil eden Dünya Sendikalar Federasyonu, Elazığ’daki depremle ilgili dayanışma mesajı yayımladı.

Dünya Sendikalar Federasyonu (WFTU) Elazığ depreminin ardından yayımladığı mesajla, depremzedeler ve Türkiye işçi hareketiyle dayanışmasını dile getirdi.

WFTU tarafından yayımlanan 26 Ocak tarihli mesajda şöyle denildi:

“130 ülkede 97 milyonun üzerinde işçiyi temsil eden Dünya Sendikalar Federasyonu depremde yaşamlarını yitirenlerin ailelerine ve Türk halkına başsağlığı dileklerini iletir.

Düşüncelerimiz bölgedeki artçı sarsıntılar ve yıkılan binalar nedeniyle hâlâ tehlike altında olan halkladır. Daha fazla canın yitirilmemesini sağlamak üzere acil ve yeterli önlemlerin alınmasını talep ederiz.

WFTU bölgedeki gelişmeleri takip etmektedir. Depremzedelere ve Türkiye işçi hareketine manevi desteğimizi ve dayanışmamızı ifade ederiz. Türkiye hükümetini depremden etkilenenler için tüm gerekli yardım önlemlerini ve halkın güvenliği için tüm gerekli koruyucu önlemleri almaya çağırırız.

WTFU Sekreteryası”

