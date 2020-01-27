Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 41'e yükseldi.
Elazığ Sürsürü Mahallesi'nde çöken Dilek Apartmanı'nın enkazından öğle saatlerinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Enkaz altında kalan son kişinin de cansız bedenine ulaşılmasının ardından depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 41'e yükseldi.
ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINA SON VERİLDİ
Elazığ'da cuma akşamı saat 20.55'te meydana gelen ve AFAD'ın 6,8, Kandilli'nin ise 6,6 büyüklüğünde ölçtüğü depremde, arama-kurtarma çalışmaları 67 saatin ardından sona erdirildi.
Depremde toplam 72 bina tamamen yıkıldı, 41 kişi yaşamını yitirdi, 45 kişi sağ olarak kurtarıldı, 1607 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı.