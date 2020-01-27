TKP'den Elazığ ile dayanışma: İlk kamyon yola çıktı

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) Elazığ-Sivrice depreminin ardından bölge halkıyla dayanışma çağrısıyla toplanan yardımları taşıyan ilk kamyon İstanbul'dan yola çıktı.
İhtiyaç duyulan kışlık çadır, battaniye, kışlık giysi gibi malzemeler yurttaşların yoğun desteğiyle hafta sonu boyunca parti binaları ve semt evlerinde toplandı. TKP İstanbul İl Örgütü'nün 20 farklı noktada topladığı malzemeler bugün bölgeye doğru yola çıktı.
İzmir’de toplanan yardımlar bu akşam, Ankara’da toplanan yardımlar ise yarın sabah yola çıkacak.
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