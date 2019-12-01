WFDY'den Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’ne ziyaret

​Dünya Demokratik Gençlik Örgütleri Fedarasyonu geçtiğimiz günlerde Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’ni ziyaret etti.

Dünya Demokratik Gençlik Örgütleri Fedarasyonu (WFDY) delegasyonu ile Kore İşçi Partisi ve partinin gençlik örgütü Kim İl Sungçu-Kim Jong İlci Gençlik Birliği’nden çeşitli yetkililer arasında bir dizi görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmelerde ülkenin bütün ambargolara karşı kalkınmaya devam ettiğinin altı çizilirken, yeni genç kuşakların eğitiminin var olan sistemi yaşatmak ve emperyalizm ile yaşanan gerilimlere özgüvenle karşı koymak için çok önemli olduğu vurgulandı. Ek olarak gençlik örgütlerinin birlikte WFDY çatısı altında emperyalizme karşı mücadele etmesinin öneminden bahsedildi.

Gerçekleşen ziyaret sırasında WFDY delegasyonuna Gençlik Hareketi Müzesi’nden Juche Kulesi'ne ülkenin önemli yerleri gezdirildi. Eğitim sisteminden kentin mimarisine kadar birçok şey hakkında bilgi sahibi olma fırsatı yakalayan WFDY delegasyonu, emperyalizmin saldırılarının ve yaptırımlarının başarısız olduğunu ilan ederken, WFDY’nin emperyalizme karşı mücadelesinde Kore halkı ile dayanışma içinde olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

1946’dan beri WFDY üyesi olan Kim İl Sungçu- Kim Jong İlci Gençlik Birliği aynı zamanda 1989’da 13. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali'ne Pyongyang'ta ev sahipliği yapmıştı.

Türkiye Komünist Gençliği'nin (TKG) de üyesi olduğu WFDY Genel Kurulu bugün EDON (AKEL partisinin gençlik örgütü) ev sahipliğinde Kıbrıs'ta başlıyor.