Ukrayna’da dekomünizasyon çerçevesinde bin civarında şehir yeniden isimlendirildi.

Ukrayna Ulusal Bellek Enstitüsü Başkanı Vladimir Vyatroviç’in bildirdiğine göre ülkede bin civarı yerleşim ve 52 bin sokak dekomünizasyon (komünizmin izlerini silme kampanyasına verilen ad) kapsamında yeniden isimlendirildi.



Vyatroviç kendi Facebook sayfasından şunları aktardı: ‘’Dekomünizasyon ülkede en büyük kamuoyu tartışmasının yapıldığı reform oldu. 52 bin sokağı, 989 yerleşimi, 26 bölgeyi ve meydanları, dağları, nehirleri nasıl yeniden adlandıracağımıza veya nasıl önceki adlarına döndüreceğimize kendi kendimize karar verdik.’’



Ulusal Bellek Enstitüsü, dekomünizasyon yasası altında olan ve bu nedenle isimlerinin coğrafi isimlerden silinmesi gereken 520 tarihsel kişiliğin listesini yayınladı. Ukrayna’da Sovyet sembollerinin propagandasını yasaklayan “Komünist ve Nazi rejimlerini kınama” yasası Mayıs 2015'ten bu yana yürürlükte bulunuyor. Yasa özellikle Sovyet devlet insanlarının adını taşıyan şehirlerin ve sokakların yeniden adlandırılmasını içeriyor.



İkinci Dünya Savaşı'nda faşizme karşı savaşan milyonlarca Ukrayna yurttaşı olmasına rağmen Komünizm ve Nazizm eşleştirilmesi günümüzdeki Ukrayna iktidarının kasıtlı sınıfsal tercihi olduğu biliniyor.

Vladimir Zelenskiy 20 Mayıs 2019'da makama gelişinden beri yaptıkları ile NATO ve AB sevgisinde Poroşenko'yu aratmadı. Ukrayna daha önceden de neo-nazilere ve antikomünistlere verdiği destek ile biliniyor.