Rusya, Kamışlı'ya üs kuracağını açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Kamışlı kentinde bir helikopter üssü kurmaya başladığını duyurdu.

Rusya Suriye'de yapılacak hava üssüyle ilgili açıklama yaptı.

Rusya devlet ajansı TASS'ın aktardığı açıklamaya göre kurulacak olan üstte hava savunma sistemi, uçuş kontrol odası, uçuş öncesi eğitim ekipmanları ve sağlık tesisleri bulunacak.

Yeni kurulacak üssün sorumlusu Timur Kodzayev, Kamışlı'daki üs sayesinde helikopterlerin devriye alanının artacağını belirtti. Kurulan üssün helikopterlerin korunması ve bölgede güvenlik sağlanması için de kullanılacağı belirtildi.

Rusya'nın Kamışlı'ya şimdiden bir grup araç konumlandırdığı ifade edildi.