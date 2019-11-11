Kamışlı’da üst üste patlamalar: 7 ölü, 70 yaralı

Suriye’nin Türkiye sınırındaki Kamışlı kasabasında düzenlenen bombalı araç saldırılarında 7 sivil yaşamını yitirdi, 70 sivil yaralandı.

Suriye’nin Türkiye sınırındaki Kamışlı kasabasında eş zamanlı olarak düzenlenen üç ayrı bombalı araç saldırısında 7 kişi yaşamını yitirdi, 70 kişi yaralandı.

Suriye devlet haber ajansı SANA, saldırıların ikisinin hemen hemen eş zamanlı olarak Vihda Caddesi’nde gerçekleştiğini, üçüncü saldırınınsa şehir merkezindeki El Amin adlı otelin yakınlarında meydana geldiğini duyurdu.

Çevredeki dükkan ve araçlarda da büyük zarara yol açan saldırılarda yaralanan 70 kişi hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan üçüncü saldırının bir kilisenin yakınlarında meydana geldiğine dair haberler de ajanslara yansıdı. SANA saldırıları henüz üstlenen olmadığını duyurdu.