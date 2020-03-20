Kremlin: Suudi Arabistan'la petrol fiyatları üzerinden savaşmıyoruz, ilişkimiz iyi

Kremlin Sözcüsü Peskov, bugün bir kez daha Suudi Arabistan'la petrol fiyatları üzerinden savaşmadıkları açıklamasında bulundu. İki ülke ilişkilerinin iyi olduğunu söyleyen Peskov, başka ülkelerin bu 'ortaklığa' müdahale etmemesi gerektiğini kaydetti.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Rusya ile Suudi Arabistan arasında petrol fiyatları üzerinden herhangi bir savaş yaşanmadığını söyledi.

Bugün düzenlediği basın toplantısında "Rusya ile Suudi Arabistan arasında fiyat savaşları yok" diyen Peskov birçok ülke için petrol fiyatları konusunda elverişsiz bir ortam olduğunu söyledi.

Peskov geçen haftaki basın toplantısında da benzer bir açıklama yapmıştı.

Kremlin Sözcüsü, Suudi Arabistan ile ilişkilerini "iyi ilişkiler ve ortaklık" diye niteledi ve "Bu ilişkiye kimsenin müdahale etmemesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, Rusya ile Suudi Arabistan arasında petrol konusundaki anlaşmazlığa ilişkin ortaya çıkan durumla ilgili bir görüşmeye katılacağını söylemişti.

Peskov Kremlin'in bu açıklamayı dikkate aldığını belirterek "Şunu anlıyoruz ki aslında birçok şirket düşük petrol fiyatlarından mustarip, ABD petrol sektörünün fiyatlar yüzünden sıkıntı içinde olduğunu biliyoruz" dedi.

Düşen petrol fiyatlarının memnuniyetsizlik verici olduğunu söyleyen Peskov ancak bunun Rusya için bir felaket olduğuna yönelik yorumların doğru olmadığını savundu.

OPEC ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkeler arasında 6 Mart'ta yapılan toplantıda koronavirüs salgını nedeniyle düşen talebe bağlı olarak daha fazla üretim kesintisi yapma konusunda bir anlaşma sağlanamamıştı. Suudi Arabistan'ın petrol arzını yükseltme kararının ardından petrol fiyatlarında sert düşüş yaşanmıştı. Petrol üretimi konusunda daha önce üzerinde anlaşılan tüm kısıtlamaların geçerliliğiyse 1 Nisan'da sona eriyor.

