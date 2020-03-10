Rusya ‘görüşmeye hazırız’, Suudi Arabistan 'yeni toplantı anlamsız' dedi

Suudi Arabistan’ın petrol arzını yükselterek fiyatları düşürmesinin ardından Rusya’dan yapılan açıklamada OPEC ülkeleriyle görüşme ihtimalinin dışlanmadığı belirtildi. Suudi Arabistan Enerji Bakanı ise yeni bir toplantının ‘anlamsız’ olduğunu savundu.

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