Rusya ‘görüşmeye hazırız’, Suudi Arabistan 'yeni toplantı anlamsız' dedi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı ham petrol üreticisi ülkeler arasında geçen hafta yapılan toplantıdaki anlaşmazlığın ardından Suudi Arabistan petrol üretimini ve arzını artırma kararı almıştı.
Petrol fiyatlarındaki sert düşüş sonrası Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak’tan OPEC ülkeleri ile alınacak önlemler konusunda görüşmeye hazır oldukları açıklaması geldi.
Novak’ın açıklaması sonrası ham petrol fiyatları yüzde 10 yükselerek varil başına 37 dolara çıktı.
Öte yandan Reuters’a konuşan Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz, Mayıs ve Haziran aylarında yapılacak bir toplantının yalnızca üye ülkelerin koronavirüs krizine karşı tedbir almaktaki başarısızlığının sergilenmesine yol açacağını ileri sürdü ve toplantıyı yapma gerekçesini “anlamsız” bulduğunu söyledi.
OPEC ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeleri (OPEC+), Cuma günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen toplantıda, ek üretim kesintisi kararında uzlaşamamıştı.
OPEC+ ülkelerinin üretim kısıntısına yönelik yükümlülükleri 1 Nisan itibarıyla sona erecek.