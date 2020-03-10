Suudi petrol şirketinden varil başına petrol üretimini artırma kararı

Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco, günlük petrol üretimini artıracağı bildirildi.
AFP'nin aktardığına göre, şirket Nisan ayında petrol üretimini günde 12,3 milyon varile çıkaracak.
Petrol fiyatlarının düşmesinin ardından Rusya'nın döviz endeksinin yüzde 10, ticaret endeksinin yüzde 12,6 düştüğü kaydedildi.
Rusya Merkez Bankası, dün 'para piyasasında yaşanan küresel petrol fiyatlarındaki değişikliklerden kaynaklı belirsizlikleri düşürmek' amacıyla 30 günlüğüne döviz alımlarının durdurulduğunu açıklamıştı.