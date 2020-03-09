Rusya Merkez Bankası döviz alımlarını durdurdu

Rusya Merkez Bankası, 'para piyasasında yaşanan küresel petrol fiyatlarındaki değişikliklerden kaynaklı belirsizlikleri düşürmek' amacıyla 30 günlüğüne döviz alımlarının durdurulduğunu açıkladı.

Rusya Merkez Bankası, mali yasa mekanizması çerçevesinde döviz alımlarının 30 günlüğüne durdurulduğunu açıkladı.

TASS'ta yer alan habere göre, basına açıklama yapan merkez bankası yetkilisi, "Rusya Merkez Bankası mali yasa mekanizması uygulaması kapsamında döviz alımını 30 günlüğüne durdurdu. Karar, mali yetkililerin faaliyetlerini daha öngörülü şekilde yürütmesi ve küresel petrol piyasasında yaşanan büyük değişikliklerden kaynaklanan para piyasasındaki belirsizlikleri aza indirgemek amacıyla alındı. Karar, düzenli döviz alımlarını ve 2018'de ertelenen alımları kapsıyor" dedi.

Yetkili, döviz işlemlerinin sürdürülüp sürdürülmemesine yönelik kararın Mart ayındaki para piyasası durumuna göre şekilleneceğini sözlerine ekledi.