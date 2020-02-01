İtalya Savunma Bakanı: Rusya ve Türkiye Libya’da gerilimi güçlendiriyor

İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, Rusya ve Türkiye’nin Libya’daki gerilimi güçlendirdiğini savundu.

İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, ABD’nin başkenti Washington’da, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısında konuştu.

Libya'da yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Guerini, ülkesinin "Libya'da politik çözümden yana olduğunu" söyledi.

Guerini, "Rusya ve Türkiye, Libya’daki gerilimi güçlendiriyor. Biz birlikte politik çözüm bulmalıyız. Bu, tüm aktörlerin kolektif sorumluluğuna yol açmalı. ABD, politik çözüm için mümkün olan her türlü çabayı gösterebilir" dedi.

19 Ocak Berlin’de gerçekleşen Libya konferansının sonuçlarını "hayata geçirme yönünde" çalışmak gerektiğini söyleyen Guerini, "Dış aktörlerin varlığından endişe duyuyoruz, zira çatışma bu yüzden güçleniyor. Askeri çözüm mümkün değil, politik çözüm arayışını güçlendirmek lazım" dedi.