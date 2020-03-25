İsviçre'de koronavirüsten iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti

İsviçre'de yaşayan iki Türk vatandaşı yeni koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisi (BAG) koronavirüs nedeniyle 87 yaşında A.Ö. isimli bir erkek ve 82 yaşında S.V. isimli bir kadın hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hayatını kaybedenlerin Türk vatandaşları olduğu öğrenilirken, cenazeleri cuma günü Türkiye'ye gönderilecek.

Ülke genelinde 9 bin 877 vakanın görüldüğü İsviçre'de hayatını kaybedenlerin sayısı ise 122'ye yükseldi.

Sputnik'te yer alan habere göre, BAG, koronavirüsten en çok insanın hayatını kaybettiği yerin İtalya sınırındaki Ticino kantonu olduğunu ve bölgede 1.165 vakanın tespit edildiğini, 48 kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi.